Le Café des Arts : Le Moment Baroque

« Caravelle » est un projet musical imaginé par l’ensemble « Le Moment Baroque » et la comédienne Garance La Fata. Cette collaboration donne un concert inédit mélangeant des instruments anciens et des textes d’amour riches et enflammés.

Vingt représentations dans vingt lieux insolites, comme le kiosque à musique du Parc des Crêtets à La Chaux-de-Fonds mercredi à 11h et le Kiosque à musique du parc Pré de l'étang à Porrentruy vendredi à midi. Une performance musicale et poétique que présente la présidente de l’ensemble « Le Moment Baroque », la violoncelliste jurassienne Esther Monnat :