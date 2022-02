Le Jura en faveur d’un allègement prudent des mesures anti-Covid

Le Jura plaide pour une levée des mesures anti-Covid par étapes. Les cantons, organisations et partenaires sociaux avaient jusqu’à mercredi pour donner leur avis sur les deux variantes proposées par le Conseil fédéral pour alléger le dispositif actuel. Une majorité d’entre eux ont donné leur préférence à une suppression rapide et en une traite des restrictions. Le Jura fait toutefois figure d’exception avec Bâle-Ville notamment. Il prône pour une levée progressive des différentes mesures. Le ministre jurassien de la santé estime qu’il faut être prudent et ne pas céder à l’euphorie. Jacques Gerber souligne que le Jura a connu récemment une reprise de l’épidémie avec des hospitalisations qui se sont affichées à la hausse en l’espace de quelques jours seulement.