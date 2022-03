Le Café des Arts : « 2.16 production »

Le rap est à l’honneur dans notre chronique culturelle du jour. On reçoit deux membres du groupe du Val Terbi « 2.16 production », Malik Schaub et Yann Staub. Un groupe de 8 membres qui a sorti une mixtape, composée de 15 titres, en décembre dernier. Le groupe s’inspire de son quotidien et propose aussi un rap engagé qui dénonce. « 2.16 production » proposera son prochain concert le 22 mai dans le cadre du VIC Festival à Vicques.