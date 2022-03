Le Café des Arts : Elvire Six

Le Café des Arts vous invite à la découverte d’un podcast réalisé par une lycéenne, Elvire Six, qui parle des rapports entre les jeunes et la musique classique.

C’est dans le cadre de son travail de Maturité au Lycée cantonal à Porrentruy, elle a questionné une dizaine de jeunes de 16 à 20 ans afin de découvrir leur connaissance et leur approche de cette musique qui parait si lointaine et qui s’écoute aujourd’hui encore. Elvire Six nous présente son travail :