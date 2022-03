De jeunes Ukrainiens sur les bancs d’école jurassiens

Des écoliers jurassiens auront dès ce jeudi des petits camarades de classes ukrainiens. Le Service jurassien de l’enseignement (SEN) a annoncé mercredi en fin d'après-midi la mise en place d’un dispositif spécial pour scolariser les enfants qui ont fui la guerre en Ukraine et qui ont trouvé refuge à présent dans la région. L’intégration dans les écoles jurassiennes se déroulera selon deux modèles possibles. Les plus jeunes élèves, ceux de 1 et 2P, intègreront des classes régulières. Les autres, ceux des plus grands degrés, iront dans des classes d’accueil. Dès jeudi un établissement ajoulot accueillera ses premiers élèves ukrainiens. Il s’agit de l’école primaire d’Alle. Une autre classe d’accueil sera à disposition à l’école Sainte-Ursule à Porrentruy dès la semaine prochaine. Le Service de l’enseignement prévoit encore d’autres ouvertures, notamment au Noirmont et dans le district de Delémont. Le but étant d’avoir des lieux disponibles dans chaque district.