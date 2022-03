L’accueil économique sur la table du SIDP

C’est la Confédération qui devra se prononcer sur la validité du projet présenté par le SIDP. Son coût se monte à 1,25 millions. Il serait financé à hauteur de 500'000 francs par la Confédération ainsi que par le Canton du Jura. Le reste du montant serait financé par le SIDP et la SEDRAC d’une manière qui reste à définir.





Changement de fournisseur pour l’électricité de la Raiffeisen Arena

La séance de mercredi s’est achevée sur une note plus salée que positive. Grégory Pressacco, le responsable technique du SIDP a informé les délégués sur un changement de fournisseur d’électricité pour la patinoire à Porrentruy. Le SIDP avait un contrat avec BKW jusqu’à fin 2021. Mais le prix du kilowatt-heure est passé d'un peu plus de 5 centimes à 36 centimes. Un prix jugé trop élevé par le SIDP qui s’est tourné vers les SID, les services industriels de Delémont, et paiera son électricité un peu moins de 15 centimes le kilowatt-heure. Un contrat a été signé pour une durée de 5 ans. /tna