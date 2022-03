La balade jurassienne aux Sommêtres

Un air pur de liberté souffle sur les Sommêtres en ce début de printemps. Le soleil brille, les oiseaux chantent et la nature semble être la patronne des lieux. Depuis le sommet de cette chaîne rocheuse qui culmine à 1'079 mètres d’altitude, les promeneurs peuvent apercevoir multitude d’oiseaux, mais également des chamois, des chevreuils et autres animaux. Depuis les Sommêtres, la vue est imprenable. On peut contempler les villages français qui sont à nos frontières, mais on surplombe également le Doubs, Goumois, Le Theusseret et Saignelégier. Les lieux sont particulièrement prisés des grimpeurs qui apprécient relever le défi de l’ascension des Sommêtres. La cabane rénovée récemment permet de faire durer le plaisir à flan de montagne. Nous nous sommes rendus sur ce sommet taignon avec Gérard Chaignat, président du groupe d’alpinistes des Franches-Montagnes. /mle