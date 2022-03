Des aides salutaires pour la culture jurassienne face au Covid-19

La culture jurassienne a reçu plus de 2,5 millions de francs face à la crise du coronavirus. Le bilan des soutiens financiers accordés par le canton du Jura et la Confédération a été présenté ce vendredi matin. L’argent était destiné à indemniser les pertes subies par les entreprises culturelles et les artistes qui résident dans le Jura. La somme totale apportée au secteur se monte précisément à 2'542'000 francs. Les entreprises culturelles qui ont subi des dommages liés au Covid-19 ont touché 1,15 million de francs. Un montant de 970'000 francs a permis de lancer des projets de transformation, en l’occurrence de restructurer une institution ou de regagner de nouveaux publics. Quant au soutien direct aux acteurs culturels, il se situe à 138'000 francs. Les aides financières ont été assurées de manière paritaire par le canton du Jura et la Confédération. D’autres soutiens venus de la Berne fédérale pour un montant de 300'000 francs se sont ajoutés à titre des aides d’urgence et des aides aux sociétés d’amateurs. Ces divers soutiens se sont ajoutés aux aides économiques comme les RHT ou les APG.







La majeure partie des contributions, soit 35,1%, a concerné des institutions ou des artistes du domaine des arts de la scène comme le théâtre, la musique, le cirque ou encore la danse. Le cinéma a reçu 32,7% des contributions, les musées 12%, les institutions et centres culturels 8%, les arts visuels 5,8%, la littérature 3,5%, la formation culturelle 2,7% et les traditions vivantes 0,2%. /fco