Le Café des Arts : « Le Coeur des Autres »

Sim’s est depuis plus de vingt ans sur la scène du rap, et sort un nouvel opus ce vendredi. L’album est intitulé Le Coeur des Autres, et parle de la pandémie, de ses enfants, ou d’un combat mené contre la maladie.

L’artiste ajoulot s’est donné le temps de peaufiner ses nouveaux titres, qui composent un bel éventail pour un album qui s’adresse aux jeunes et à ceux qui suivent Sim’s depuis plusieurs années. Le Coeur des Autres reste un album personnel, mais bien ouvert sur le monde :