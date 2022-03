Porrentruy veut rénover son éclairage public… et réduire sa facture

Sur une facture électrique actuellement de 212'000 francs par année, Porrentruy économiserait avec ces modifications 86'000 francs tout en diminuant sa consommation d’énergie de 40%, soit 400'000 kWh/an sur le million actuellement consommé. « Ce qui est intéressant, c’est d’avoir les avantages environnementaux d’un changement de luminaires tout en ayant un bilan positif pour la commune en termes de charge. On le sait d’autant plus maintenant, l’électricité a un coût donc toutes les économies sont bonnes à prendre. L’énergie dont on n'a pas besoin est encore une économie plus intéressante », relève le maire de Porrentruy Gabriel Voirol. Cet assainissement de l’éclairage public ne concerne cependant pas la vieille ville qui répond encore à d’autres attentes qui seront traitées via le projet « Cœur de ville » actuellement à l’étude.