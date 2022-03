Des visites assouplies à l’Hôpital du Jura

L’Hôpital du Jura a décidé d’assouplir les règles des visites en lien avec le coronavirus dès le mois d’avril, soit dès vendredi. L’H-JU supprime ainsi le nombre de référents par patient. Il rappelle toutefois qu’il est important de respecter le repos durant une hospitalisation et que les visites courtes sont recommandées, entre 30 minutes et 1 heure maximum et pas plus de deux personnes à la fois. L’H-JU indique également qu’il faut privilégier la visite de la famille ou des personnes proches pour les séjours en soins aigus qui durent en moyenne cinq jours. Concernant le secteur de la maternité, en plus des papas, les visites sont également possibles pour la fratrie et les grands-parents. Dans tous les cas, les personnes qui présentent des symptômes Covid ou grippaux sont priées de renoncer à leur visite. Le masque reste de rigueur à l’Hôpital du Jura, selon la décision annoncée par les autorités cantonales.



L’H-JU se réjouit de retrouver un fonctionnement normal mais note que son activité reste soutenue. L’Hôpital du Jura souligne que toutes opérations qui avaient dû être reportées en début d’année pour faire face à l’afflux de patients atteints du Covid ont pu être réalisées. /comm-fco