Focus sur les places de jeux à Porrentruy

Les places de jeux interpellent les conseillers de ville de Porrentruy. Un postulat du groupe PDC a été accepté à l’unanimité jeudi soir. Il demande à la municipalité de dresser un état des lieux de ces espaces dédiés aux enfants, mais aussi d’envisager la création de nouvelles places dans certains quartiers, de rendre accessible celle située sur l’aire de repos de l’A16 et d’investir dans de nouveaux engins. Le Conseil municipal a soutenu ce texte d’autant plus qu’un rapport doit parvenir ce printemps sur le bureau de Philippe Eggertswyler. Le conseiller municipal en charge du dossier précise que les collaborateurs du services UEI analysent actuellement la douzaine de sites. La municipalité envisage de rendre les places de jeux plus attractives et adaptées à différents âges.





Soutien à Ste-Ursule

Les autorités de Porrentruy ont tenu à faire le point sur la fermeture de l’école Ste-Ursule. L’exécutif a été mis au courant la veille de l’annonce officielle par le conseil de fondation de l’école de Ste-Ursule. Le Conseil municipal, sensible à cette institution, a décidé depuis de s’engager pour sa sauvegarde. Le conseiller municipal en charge des finances, Manuel Godinat, a indiqué jeudi soir qu’une somme de 150’000 francs sera promise à l’établissement privé bruntrutain, majoritairement à fonds perdu, sur une période de trois ans. La municipalité a émis quelques conditions à savoir l’intégration d’un membre du Conseil municipal au sein du conseil de fondation de l’école et la présentation d’un plan d’affaire.





Lumière ! ça rénove à Porrentruy

Le Conseil de ville de Porrentruy a accepté jeudi soir un crédit de 1'240'000 francs pour l’assainissement de plus de la moitié des luminaires de la ville. 777 points lumineux seront rénovés. Certains fonctionnent encore au sodium et au mercure. Le secteur vieille ville n’est pas concerné par ces travaux puisque les lanternes nécessitent une réflexion globale dans le cadre du projet Cœur de ville. En parallèle, un postulat du groupe PS Les Verts a été validé. Le texte demande au Conseil municipal de réfléchir à l’extinction des lampadaires de jour, soit maximum 30 minutes en soirée et 30 minutes au petit matin. /ncp