Pour un transfert de Moutier transparent

Le transfert de Moutier dans le canton du Jura ne se fera pas sans dépenses importantes. Seul antiséparatiste encore présent au Conseil de ville, Francis Pellaton a déposé récemment trois motions pour demander notamment une aide financière de la République et Canton du Jura. Dans le texte, l’élu du parti Moutier à venir demande au Conseil municipal de s’assurer que le canton du Jura mettra la main au portemonnaie pour soulager les contribuables prévôtois des frais de transfert. Un geste financier qui contribuerait selon lui à « rétablir un minimum de sérénité au sein de la population », et de prouver que le terme de « Maison jurassienne » n’est pas usurpé. Dans le même ordre d’idée, Francis Pellaton s’inquiète des services parapublics de Moutier, les paroisses, les soins à domicile ou encore l’Université populaire par exemple, qui devront aussi s’adapter à leur nouvel environnement cantonal. Là encore, un soutien financier est demandé pour que les services à la population ne soient pas péjorés.





Devoir de transparence

Le conseiller de ville exige par ailleurs une totale transparence des coûts du transfert de la cité prévôtoise. Il demande au Conseil municipal que ces dépenses soient budgétisées chaque année jusqu’à la date du transfert et même au-delà, le but étant d’offrir « une information claire et exhaustive » à tous les citoyens. « A projet exceptionnel, traitement exceptionnel », justifie Francis Pellaton. Il rappelle que la Municipalité de Moutier est soumise au devoir de transparence et d’information, et que les coûts du transfert doivent être référencés et définis précisément. Les trois motions seront traitées prochainement par le plénum. /oza