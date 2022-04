Katia Lehmann prend les rênes du PSJ

La présidence du Parti socialiste jurassien devient féminine, mais reste en mains ajoulotes. Katia Lehmann a été élue par acclamation jeudi soir lors du congrès du PSJ qui s’est tenu en présence d’une centaine de membres à Cœuve. La députée de Villars-sur-Fontenais (47 ans) était la seule candidate pour cette fonction. Elle succède ainsi à Jämes Frein, qui a dirigé le parti durant un peu plus de quatre ans. Le conseiller municipal de Porrentruy Julien Loichat (39 ans) et le conseiller de ville de Moutier Mathieu Houmard (22 ans) ont pour leur part été portés à la vice-présidence. Ils succèdent à la nouvelle présidente Katia Lehmann et à la Prévôtoise Lucie Scaiola.

Mariée, mère de deux enfants et ostéopathe, Katia Lehmann prend donc les rênes du PSJ après avoir été vice-présidente depuis 2018. Elle a par ailleurs été élue au Parlement jurassien en 2015, puis l’a présidé en 2021.