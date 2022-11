L’enthousiasme des socialistes jurassiens autour d’Elisabeth Baume-Schneider

A l’annonce de sa candidature, Elisabeth Baume-Schneider a aussi pu compter sur la présence du conseiller national PS vaudois Samuel Bendahan, l’un des vice-présidents du parti suisse. L’élu estime que la Jurassienne a le profil idéal pour accéder au Conseil fédéral. « Je suis convaincu qu’un nombre énorme de mes collègues romands et alémaniques adoreront cette candidature. On connaît Elisabeth Baume-Schneider comme étant une personne avec qui il est très agréable de travailler et qui est compétente », clame Samuel Bendahan.