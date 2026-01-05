Le PSA change de canton, mais pas de nom

Les socialistes prévôtois restent fidèles à leur histoire. Ils continueront de défendre leurs valeurs sous le nom de Parti socialiste autonome, même si Moutier est officiellement une ville jurassienne depuis jeudi passé. Le PSA est déjà une fédération au sein du Parti socialiste jurassien, au même titre que les trois autres districts du canton, et y est aussi représenté au sein de la présidence et du comité directeur. Des personnalités de Moutier ont aussi été élues au Gouvernement et au Parlement jurassiens lors des dernières élections cantonales. Le PSA entend continuer à entretenir ses relations et œuvrer pour le PSJ, mais en gardant son « a » pour autonome. « Les personnes à Moutier sont quand même encore très attachées au Parti socialiste autonome, donc à ce "a". On s’est battu de nombreuses années à Moutier et ce serait vraiment faire fi de l’Histoire que de vouloir enlever ce "a" de manière extrêmement précipitée. Les gens y sont habitués, ça nous donne une touche d’originalité et cela ne freine pas de nouveaux membres à s’engager », explique le président du PSA Mathieu Houmard, qui souligne que lors des élections cantonales de l’automne dernier, le PSA a présenté des listes sous la double appellation Parti socialiste jurassien - Parti socialiste autonome.

Du côté du parti cantonal, le maintien de l’appellation du PSA n’est pas un souci. « A ce stade, on n’a pas vraiment abordé ce sujet, qui n’est pas une grande priorité. Le PSA fait partie intégrante du PSJ », confie la co-présidente du Parti socialiste jurassien Jelica Aubry-Janketic.