Un test positif pour éviter un certificat médical

Le nombre de tests Covid effectués dans le Jura s’effondre, mais les médecins sont surchargés par des patients demandant un certificat médical. Afin d’éviter une détérioration de la situation, l’État a communiqué vendredi plusieurs recommandations. Même s’il n’est plus obligatoire de s’isoler à la suite d’un test positif, il conseille à la population de se faire dépister en cas de symptômes du coronavirus. Les autorités appellent, dans le même temps, les entreprises à ne pas exiger de certificat médical durant cinq jours au maximum si l’employé peut présenter un test PCR positif ou un test rapide nasopharyngé. L’État souligne que la Chambre de commerce et d’industrie du canton du Jura, Jura Tourisme et la Société médicale du canton du Jura s’associent à ces recommandations.

Les autorités cantonales ajoutent que la confirmation d’une contamination au Covid-19 permet aux personnes concernées d’obtenir un certificat Covid qui peut être utile en cas de voyage ou selon l’évolution de l’épidémie. Le Centre cantonal de test reste ouvert moyennant une inscription sur le site du canton ou via la hotline cantonale au 032 420 99 00.

Selon les services de l’État, le virus circule toujours de manière importante sur le territoire cantonal. Ce constat se confirme par le nombre d’hospitalisations de personnes positives qui reste relativement haut dans le Jura, comme dans le reste du pays. /comm-alr