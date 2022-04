Une Jurassienne à la tête de la nouvelle exposition du Kunsthaus

La nouvelle exposition du Kunsthaus de Zurich est au cœur du Café des Arts de ce lundi. « Take Care : Art et Médecine » a été initiée et conçue par la Jurassienne Catherine Hug, commissaire d’exposition au musée zurichois et membre du Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur. L’exposition qui s’est ouverte vendredi et se tient jusqu’au 17 juillet présente 300 œuvres, peintures, sculptures ou encore vidéos, qui lient art et médecine. La pandémie de coronavirus est aussi évoquée dans l’entretien complet à retrouver ci-dessous. /mmi