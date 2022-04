Le mur de Bonfol ne plaît pas à tous

La conservation du mur de l’ancienne décharge de Bonfol ne séduit pas tout le monde. L’ancien ministre jurassien de l’environnement et l’ancien directeur de l’Office fédéral de l’environnement l’ont fait savoir mercredi soir dans une lettre ouverte. Pierre Kohler et Philippe Roch rappellent que le canton et la Confédération ont fait pression à l’époque pour que la chimie bâloise, la BCI, prenne entièrement à sa charge les frais de dépollution. Après l’abandon du projet de l’architecte Mario Botta, des Jurassiens proposent un nouveau concept artistique autour de ce mur. Selon Pierre Kohler, « il n’est pas judicieux de dépenser encore des fonds publics et privés pour maintenir ces vestiges en béton ».