« Le Refuge » devra séduire les citoyens de Bonfol

Cette fois, c’est un projet 100% jurassien et plus modeste qui veut revaloriser l’ancienne décharge de Bonfol. Après l’abandon du projet de l’architecte Mario Botta, faute de financement suffisant, les citoyens de Bonfol ont la possibilité ce soir de donner une chance à un plan B. Le projet de l’entrepreneur local Gauthier Corbat, de l’architecte Sylvain Dubail et de l’artiste Augustin Rebetez sera soumis ce mercredi à l’approbation de l’assemblée communale du village, condition fixée par la Chimie bâloise pour accorder un délai supplémentaire et permettre au projet de grandir.







Une identité jurassienne

Visuellement, « Le Refuge » s’apparente à un long appentis de tuiles rouges et de tuiles de verre qui viendrait s’appuyer sur le fameux mur restant, dernier témoin de l’assainissement du site de l’ancienne décharge. Avec une identité résolument jurassienne. « Très Jurassien avec cette toiture en bois qui rappelle les fermes, les tuiles rouges aussi typiques de la région », défend Gauthier Corbat, à l’origine de ce nouveau projet. Les ressources et les matériaux seront évidemment issus de la région. « Le Refuge » sera déjà à prendre au sens propre du terme puisque le projet y intègre des hébergements insolites. « Le tourisme doux et les hébergements singuliers ont le vent en poupe dans la région. Mêler à la fois une histoire, un symbole, une œuvre d’art et des hébergements sur un site en pleine forêt, cela caractérise ce que l’on souhaite développer touristiquement dans le Jura », poursuit Gauthier Corbat.







« Le but est de transcender le mur »

Le défi, à l’instar du projet Botta, est d’intégrer l’édifice dans le paysage. Une manière symbolique de montrer que l’Homme a su se remettre en question en s’appuyant sur un mur qui symbolise une certaine horreur environnementale. « Une horreur oui et non, car c’est aussi un élément monumental. A partir de cette colonne vertébrale, on vient créer un nouvel objet qui deviendra comme un écran puisqu’une fresque se dessinera en toiture avec les tuiles de verres. Le but est de transcender le mur. On peut le voir comme une horreur, mais aussi comme un potentiel artistique », souligne l’architecte Sylvain Dubail. Le projet jurassien entend justement accorder une place importante à l’art. Diverses idées sont nées dans l’esprit d’Augustin Rebetez, de la fresque sur le toit à un vitrail sur un pan de mur, ou encore un bassin érigé en œuvre d’art dans un style à la fois naturel et contemporain. L’artiste jurassien ne parle pas d’un musée, mais d’une expérience pour les visiteurs.







Un projet estimé à 2,6 millions de francs

« Ce qui sera intéressant pour eux, c’est de visiter cet endroit sans trop savoir ce que l’on va voir, mais y découvrir plein de choses belles, poétiques, radicales… C’est un long mur horizontal, l’idée est aussi de créer une verticalité là au milieu, d’ouvrir les esprits, d'amener de la poésie et de la beauté. On a envie d’y mettre de l’art, d’amener quelque chose de culturel », confie Augustin Rebetez. Le centre de l’ouvrage serait, lui, ouvert en une grande place de rencontres, d’échanges, de pique-nique au beau milieu d’un site reboisé d’essences locales. Le projet est soutenu par l’autorité communale mais devra d’abord être approuvé par les citoyens puis confronté au plan d’aménagement local. La fondation Mémoire, Art et Forêt-Bonfol tentera ensuite de lever le financement de 2,6 millions de francs, ce qui reste moitié moins que ce qui était recherché pour le projet Botta. /jpi