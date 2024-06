Ultime assainissement en 2025 à la décharge de Bonfol

Après la fin de l’excavation des déchets en 2016, des investigations avaient mis en lumière la nécessité d’un assainissement complémentaire. Trois zones sableuses contenant plusieurs polluants, dont de la benzidine, ont été évaluées. La bci - l'industrie chimique bâloise - a mené ces investigations qui ont permis de confirmer le périmètre d’assainissement et de définir la variante optimale. Cette étude démontre que seule l’option d’excavation des sols et d’élimination des matériaux à l’extérieur du site est envisageable. Le niveau de risque ne nécessite pas que les travaux soient initiés dans des délais très courts. L’excavation d’environ 11'000 m3 sera réalisée de manière conventionnelle. Les matériaux à traiter seront chargés dans des conteneurs et éliminés dans le respect de l’environnement. Le site sera ensuite remblayé avec des matériaux répondant aux exigences légales. Les travaux s’étendront sur une surface totale de 2'000 m2 et devraient durer entre 9 et 12 mois. Si l’Office de l’environnement valide ce projet, la bci pourrait démarrer ces travaux d’assainissement au premier trimestre 2025. Le coût du projet d’assainissement complémentaire s’élève à huit millions de francs et sera à la charge de la bci. /comm-mmt