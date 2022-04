Un magasin solidaire à Moutier

Un magasin gratuit pour les réfugiés ukrainiens a ouvert ses portes dans les locaux de l’ancienne Coop à Moutier. L’association S.O.lidaire.S a décidé de formaliser matériellement et ici sur place l’aide qu’elle fournit déjà à la frontière ukrainienne via l’organisation de convois. Vêtements, jouets, produits d’hygiène et aliments remplissent déjà les rayons, et les cartons continent à affluer. Les bénévoles s'activent au tri et à la mise en valeur du précieux matériel, fruit de la solidarité de toute une région. L'association entend aussi créer un véritable lieu de rencontre pour les Ukrainiens comme l'explique sa porte-parole Chantal Mérillat, avec l'assurance d'une présence fraternelle :