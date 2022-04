Le trafic routier surveillé à la route de la Mandchourie

Des crédits adoptés pour l’écoquartier et l’entretien des bâtiments

Le Conseil de ville de Delémont a également accepté lundi soir deux crédits. La première enveloppe se monte à 2'130'000 francs et a été validée par 32 voix contre 4 et 1 abstention. Elle est destinée à l’installation de chauffages qui combinent pompes à chaleur et panneaux solaires thermiques pour les cinq derniers des neuf bâtiments de l’écoquartier « Résidence du Parc de la Sorne ». Le crédit a fait l’objet d’une demande de non-entrée en matière de la part du PLR mais ce dernier n’a pas suivi. Le groupe libéral-radical a fait état de « relations conflictuelles » avec le promoteur et a cité le cas des coûts liés au déplacement d’un collecteur des eaux usées. La conseillère communale en charge de l’énergie a indiqué qu’un compromis avait été trouvé avec le SEDE sur ce sujet. Murielle Macchi-Berdat a reconnu que le promoteur était « exigeant et pointilleux » mais a souligné que les discussions avec lui « se passaient bien ».

Quant à la seconde enveloppe financière, il s’agissait d’un crédit-cadre de 1'800'000 francs qui concerne l’entretien des bâtiments communaux pour la période 2022-2025. Elle a été avalisée par 36 voix contre 1.





Un postulat et une motion passent aussi la rampe

Le Conseil de ville s’est également prononcé en faveur d’un postulat et d’une motion. Le postulat était porté par le socialiste Maël Bourquard et demande d’étudier la mise en place de « coups de pouce verts » - soit des incitations à changer de comportements - en lien avec la consommation d’énergie. Il a été adopté par 35 voix contre 0 et 5 abstentions. La motion, quant à elle, émanait d’un autre élu PS – en l’occurrence Marc Ribeaud - et souhaite qu’un volet « Publications de la commune au Journal officiel » soit ajouté sur le site Internet de la ville de Delémont. Le texte a été soutenu par 30 voix contre 2 et 5 abstentions. /fco