Les opposants au projet de géothermie persistent et signent

Citoyens responsables Jura ne participera à la commission de suivi et d’information sur le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne. L’association confirme ainsi ses intentions et a écrit une lettre en ce sens au Gouvernement jurassien. La décision a été prise par l’assemblée générale et à la suite d’une rencontre avec des représentants de l’Etat. L’association manifeste ainsi son « refus de cautionner, par sa participation, un projet qu’elle juge contraire à l’intérêt public ». Citoyens responsable Jura s’étonne, par ailleurs, que le Gouvernement lui ait proposé de rejoindre une commission « sans rien vouloir lui dire de sa composition et de son cahier des charges ».

L’association déclare avoir pris acte « non sans dépit » que « la Confédération sera représentée par des collaborateurs de l’Office fédéral de l’énergie mais a priori pas de l’Office fédéral de l’environnement ». Elle regrette, enfin, que « le Gouvernement n’ait rien entrepris pour instaurer une relation minimale de confiance entre les différents intervenants », soit les autorités, les opposants et les promoteurs. /comm-fco