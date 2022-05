Les jeunes comédiens prennent possession du Théâtre du Jura

Une vitrine pour la tradition de pédagogie théâtrale dans le Jura. C’est l’ambition du premier Festival étudiant, mis sur pied par le département médiation du Théâtre du Jura, qui se tient dès vendredi. Cinq créations originales et 18 représentations sont prévues sur deux semaines à Delémont. Plus de 100 élèves de la maturité théâtre du Lycée cantonal, de la Section sport-arts-études Théâtre, de l’Ecole de culture générale, de l’Association A part entière et de la troupe du Théâtre du Jura monteront sur les planches.