Pierre-Alain Fridez en Ukraine pour évaluer les besoins humanitaires

Le Conseil de l'Europe a jusqu'à présent pris des décisions politiques en évinçant la Russie, diligenté des enquêtes et demandé des sanctions juridiques. « Avec la Commission des migrations que je représente, on est beaucoup plus dans le domaine humanitaire. Cela doit se transformer par la suite par un engagement des Etats qui le font déjà, mais que le feront peut-être de manière plus ciblée avec ce rapport. Cela nécessite une énumération de tous les problèmes qui pourraient exister et auxquels on ne pense pas toujours. Par exemple la situation des populations de Roms qui n’ont pas de passeports pour des raisons historiques, la problématique de l’accès à la nourriture, à l’enseignement des enfants », détaille Pierre-Alain Fridez dont le périple s’achèvera samedi en Roumanie. /jpi