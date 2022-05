Le Banné sur la table du Conseil de ville

Le conseil de ville de Porrentruy se prononcera jeudi soir sur l’avenir du Banné. La zone de sports et loisirs doit accueillir plusieurs installations sportives : le Jura bike Parc, dédié aux vélos, une piste de skateur hockey couverte, un terrain de rugby et une pelouse synthétique. De son côté, la commune s’est engagée à construire un parking en chaille d’une centaine de places et à amener les réseaux d’eaux et d’électricité. Un crédit de 350'000 francs sera présenté aux conseillers de ville jeudi.





Améliorer l’accessibilité

Porrentruy est aussi en réflexion pour améliorer l’accessibilité du site. Pour se rendre au Banné, il faut pour le moment traverser des quartiers résidentiels. Philippe Eggertswyler, conseiller municipal en charge de l’intendance, indique que des discussions sont en cours avec le canton pour ouvrir l’ancienne route de Bressaucourt au trafic. Ainsi les utilisateurs du Banné ne seraient plus obligés de transiter par la ville. Toutefois, d’autres usagers pourraient emprunter cet accès pour se rendre dans le centre et ainsi augmenter les nuisances dans le quartier de l’Oiselier.





Des cabanes encore attractives ?

Le site du Banné accueille déjà deux cabanes forestières. Avec l’augmentation des activités sur le site, ces lieux risquent de ne plus attirer les familles qui souhaitent être au calme. Si cette crainte se réalise, le Conseil municipal s’est approché de la bourgeoisie de Porrentruy. Un nouvel endroit au-dessus du château pourrait être mis à disposition pour y construire une cabane. /ncp