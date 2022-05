Le Jura étoffe son dispositif d’accueil des réfugiés ukrainiens

Priorité sur l'apprentissage du français

L’urgence des premières arrivées ayant été gérée, le Jura veut désormais renforcer et affiner les dispositifs d'intégration sociale des réfugiés. Bien que le niveau de formation des Ukrainiens soit souvent plus élevé que celui observé dans la migration traditionnelle, la barrière de la langue reste un frein non négligeable à l’emploi ou la formation professionnelle. C'est pourquoi la priorité sera mise sur l'apprentissage du français. « Des tables de discussion pour accéder aux mots de vocabulaire quotidiens seront organisées dans les centres d’hébergement collectif avec des bénévoles de la Croix Rouge. Dès maintenant, les personnes qui le souhaitent peuvent également suivre des cours le soir avec notre partenaire dans l’apprentissage du français qui est Comunica. Enfin dès la rentrée scolaire seront mises en place des classes AIS (Agenda Intégration Suisse) avec un apprentissage du français intensif quatre jours par semaine, ce qui sera d’autant plus important pour les personnes qui voudront accéder au marché du travail ou à une formation professionnelle », détaille le directeur de l'Association Jurassienne d'accueil des migrants, Pierluigi Fedele. Les classes d’accueil relevant de l’école obligatoire à destination des enfants seront évidemment maintenues.