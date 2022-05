Verts et CS-POP de Delémont sur une même liste pour les élections communales

A Delémont, les Verts et le CS-POP réitèrent leur liste commune au Conseil de ville à l’approche des élections communales du 23 octobre prochain. Le parti écologiste et celui de gauche alternative ont annoncé mercredi une liste qui comportera les noms issus des deux formations politiques. L’Alternative de gauche est le nom de la bannière sous laquelle les deux entités sont actuellement représentées au sein du législatif delémontain. Toutefois, « le nom de la liste reste encore à définir », précise le communiqué. Les Verts et le CS-POP entendent s’unir pour proposer un programme riche en solutions pour « renforcer et consolider le positionnement de la commune en matière de lutte contre le réchauffement climatique et la précarité sociale ». Concernant les élections au Conseil communal, aucune décision n’a encore été prise mais « les discussions se poursuivent », selon les deux partis. /comm-nmy