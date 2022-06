Le SIDP bientôt propriétaire des collèges de Porrentruy ?

Le SIDP pourrait devenir propriétaire des collèges de Porrentruy. L’idée a été présentée jeudi soir lors d’une séance d’information qui a réuni les délégués du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), ceux de la Communauté de l’école secondaire d’Ajoie et du Clos du Doubs (CESAC), et les conseillers communaux du district. Cette solution doit permettre de simplifier le projet de rénovation du collège Stockmar qui devient indispensable.

Le scénario envisagé consiste à changer d’acquéreur. Aujourd’hui, c’est normalement la CESAC qui doit porter le projet de rénovation et devenir propriétaire du bâtiment. Le Conseil de ville de Porrentruy a accepté à la fin de l’année passée de lui vendre le collège Stockmar. Des délégations de la CESAC et du SIDP estiment toutefois qu’une réorganisation mérite d’être examinée. Selon la documentation de la séance de jeudi soir, les compétences et le rôle de la Communauté de l’école secondaire ne sont pas adaptés pour répondre aux exigences toujours plus élevées et complexes des projets immobiliers de grande importance. Or, les deux délégations estiment qu’il serait plus adapté que le SIDP porte le dossier.





Éviter deux votations populaires sur le sujet

Déjà esquissée lors d’une assemblée en avril 2021, la solution présentée consiste à demander au SIDP de financer le projet d’exécution. Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy deviendrait ensuite propriétaire des bâtiments du collège Stockmar et du collège Thurmann qui nécessitera aussi des travaux prochainement. Cette démarche permettrait d’éviter une votation populaire sur le crédit d’étude. Les habitants du district auront toutefois leur mot à dire sur l’acquisition du bâtiment et sur le montant de la rénovation.

Notez que les responsables de la CESAC et du SIDP n’ont pas souhaité communiquer à ce stade du processus. Une consultation est désormais en cours auprès des communes. /ncp-alr