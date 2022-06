Pierre Kohler : Banksy ou pas Banksy ?

Banksy est un artiste réputé dans le monde de l’art urbain. Ses œuvres se découvrent exclusivement dans la rue et rarement dans les musées, parce que c’est à l’opposé des idées artistiques de l’homme.

D’ailleurs, qui est cet homme ? Personne ne le sait ! Il ne se dévoile pas et on ne connait de lui que ses œuvres, dont, par exemple, la « Petite Fille au Ballon ». Découvrir les pièces de Banksy à Porrentruy est bien un évènement unique, et c’est surtout l’occasion de côtoyer l’univers mystérieux de l’artiste.



Pierre Kohler, responsable du POPA parle de cette exposition fascinante :