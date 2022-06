Café des Arts : « La Lune Bleue »

Il y a une belle part de magie lorsque le cirque ne s’exprime pas sous chapiteau mais en plein air. La compagnie « La Lune Bleue » composée de trois jeunes artistes de cirque, Laila Umeko, néo-zélandaise, Mia Mattenklott d’Allemagne et Elise Martin de Cornol présente « Jusque-là » cette semaine dans le Jura.

Les trois artistes dévoilent un spectacle plein air, plein de danses, d’acrobaties et de fraîcheurs sur le thème de grandir et de se caser dans le monde des adultes. « Jusque-là » a été créé à Bruxelles à l’Ecole supérieure des Arts du Cirque durant le confinement et parle de la liberté de vivre :