Une « perte maîtrisée » à Porrentruy

Les comptes 2021 de Porrentruy meilleurs que prévu. Ils affichent un déficit de 340'000 francs, alors que le budget misait sur une perte de plus de 2 millions de francs. Ces chiffres seront soumis jeudi soir au Conseil de ville. Pour le conseiller municipal en charge des finances, c’est « une perte maîtrisée ». Manuel Godinat explique ainsi que le chiffre d’affaires de la commune dépasse les 45 millions de francs. Pour parvenir à ce résultat proche de l’équilibre, deux outils ont été actionnés. Un million de francs ont été puisés dans la réserve de politique budgétaire. Et les actions non cotées en bourse ont été revalorisées, ce qui a permis d’améliorer les chiffres à hauteur de 700'000 francs.





Compte à rebours pour la rue Pierre-Péquignat

Attendue depuis de nombreuses années, la cure de jouvence de la rue Pierre-Péquignat est en marche. Le Conseil de ville devra se prononcer jeudi sur un crédit de 1'825’000 francs. Cette somme doit permettre de donner une nouvelle image de la vieille ville. Les travaux devraient débuter après la Braderie en septembre et s’étaler jusqu’en juillet 2023.





Lancement des démarches pour le renouveau du site BKW

La municipalité de Porrentruy veut se donner les moyens pour développer la parcelle BKW. Le site, où se trouve le nouveau bâtiment de l’administration communale, compte 4500 m2 libres pour développer différentes fonctions. Ainsi un crédit de 300'000 francs est à l’ordre du jour pour réaliser un appel à investisseurs. Les autorités souhaitent créer un partenariat public-privé. C’est surtout un parking de 110 places minimum qui est au centre de la réflexion. Mais le cahier des charges indiquera également la nécessité de construire de l’habitat privé novateur à Porrentruy, type atelier d’artiste. Un espace vert public doit aussi prendre place sur le bas de la parcelle. A l’intérieur du parking qui pourrait être en partie sous-terrain, des locaux commerciaux et des appartements pourraient aussi être imaginés. A l’heure actuelle, la Municipalité ignore les montants qui seront à sa charge dans le cadre de ce développement, ni si l’ensemble du terrain restera en main publique, au travers de droit de superficie. /ncp