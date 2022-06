Vers une adaptation de la rémunération des membres de l’exécutif à Delémont

La rémunération du maire et des conseillers communaux devrait bientôt être adaptée à Delémont. Le Conseil de ville a donné son feu vert lundi soir, par 28 voix contre 4 et 1 abstention, au message qui sera transmis à la population en vue d’une modification du règlement d’organisation de la commune. La démarche a pour objectif de mieux prendre en compte la charge de travail réelle des membres de l’exécutif.

Le document sur lequel le corps électoral se prononcera en septembre doit permettre de fixer le principe dans la législation. Il n’est, en effet, pas encore question du montant supplémentaire que pourraient gagner le maire et les conseillers communaux. Ces derniers reçoivent aujourd’hui respectivement 8'000 et 4'000 francs par mois pour des taux estimés implicitement de 80 et 40%. Or, leur charge de travail s’est fortement accrue ces dernières décennies, selon le message. Les dossiers se sont complexifiés. Le message confie au Conseil de ville la mission de mener une réflexion sur la charge de travail des membres de l’exécutif pour arrêter leur rémunération, ainsi que les bases de calcul de celle-ci. Les décisions qui seront prises dans ce cadre-là seront exposées au référendum facultatif. La population pourrait ainsi également être appelée à se prononcer.

Le projet qui sera soumis à la population prévoit aussi de revoir certaines règles concernant la récusation au Conseil de ville. Il entend également clarifier le rôle de secrétaire du législatif. Ce dernier ne serait plus occupé par la chancelière, mais par la vice-chancelière qui est déjà orientée aujourd’hui du côté du Conseil de ville.





Unanimité pour les comptes

Le Conseil de ville a, par ailleurs, approuvé à l’unanimité les comptes 2021 qui bouclent sur un léger déficit de 67 francs. Un résultat satisfaisant par rapport au budget qui tablait sur un déficit de 1,78 million. Comme le maire, la plupart des groupes ont toutefois appelé à la prudence. Damien Chappuis a rappelé que ce résultat était obtenu après un prélèvement de 1,31 million dans la réserve. Il a estimé qu’il était important de réfléchir à des mesures face au déficit structurel, même si le compte global affiche un bénéfice de plus de trois millions.

Plusieurs représentants de groupe ont fait part de leurs inquiétudes par rapport à l’inflation. L’élue PCSI Suzanne Maître-Schindelholz et sa collègue UDC Laurence Studer ont mis en garde en particulier contre la hausse des taux d’intérêt. Pour le parti socialiste, Maël Bourquard a souligné que les charges de fonctionnement étaient bien maitrisées malgré la période actuelle. L’élu PLR Michel Friche a appelé à des mesures drastiques. Le conseiller de ville démocrate-chrétien Grégoire Mertenat a, de son côté, regretté une prise de conscience tardive de la part de l’exécutif. Il a dénoncé une politique chaotique.





Toujours de l’eau dans le gaz

À l’heure des questions orales, la conseillère communale en charge de l’énergie, Murielle Macchi-Berdat, a tenu à remettre l’église au milieu du village concernant les tarifs du gaz. Elle a indiqué que les Delémontains ne payaient par le gaz plus cher que les habitants des communes voisines. Le socialiste Maël Bourquard l’avait interrogée concernant certaines affirmations parues ces dernières semaines dans la presse locale, notamment de la part du PLR. La sortie de la ville de la société Regiogaz n’a pas eu d’incidence négative à court terme sur les factures finales, selon Murielle Macchi-Berdat.