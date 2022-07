Le Jura devient le canton avec le taux de chômage le plus élevé

Le Jura est le canton avec le chômage le plus élevé de Suisse. Le taux de chômage a connu une légère hausse de 0,1 point pour s’établir à 3,8% fin juin, ce qui représente 28 chômeurs de plus qu’à fin mai, indique jeudi le canton. Le Jura devient ainsi le canton de Suisse avec le taux le plus élevé et est l’un des rares – avec Schwytz - à voir son coefficient monter en juin.

A fin juin, 1'992 demandeurs d’emploi étaient inscrits après de l’ORP, dont 1'374 chômeurs et 618 demandeurs d’emploi. Au total, 226 dossiers ont été fermés par l’ORP et 252 personnes se sont inscrites ou réinscrites auprès du service. Actuellement, 37 réfugiés ukrainiens bénéficiaires d’un permis S sont suivis à l’ORP-Jura.

Le taux de chômage est de 4,1% dans le district de Delémont, de 4,2% dans celui de Porrentruy et de 1,9% aux Franches-Montagnes. Au niveau national, le taux de chômage a diminué de 0,1 point pour s’établir à 2%. /comm-gtr-ATS