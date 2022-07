Le Jura s’organise pour la 4e dose de vaccin contre le Covid-19

Le canton du Jura se met en ordre de marche pour procéder à l’administration de la 4e dose de vaccin contre le Covid-19 pour les personnes de plus de 80 ans. Il a pris diverses mesures pour répondre à la recommandation émise par les autorités fédérales. Le centre cantonal de vaccination - qui a été transféré récemment sur le site d’Innodel - planifie ainsi un élargissement de ses horaires d’ouverture dès le 14 juillet et sera ouvert les mardis, mercredis et jeudis après-midi, en privilégiant les jeudis après-midi pour les personnes de 80 ans et plus. Les horaires pourront évoluer en fonction de la demande. Il est fortement recommandé de prendre rendez-vous via le Guichet virtuel qui permet de s’inscrire dès ce jeudi. La Cellule cantonale COVID va également organiser la vaccination en EMS pour proposer la 4e dose aux résidents. Certaines pharmacies continuent, par ailleurs, de proposer la vaccination.

A noter encore que la 4e dose est gratuite pour les plus 80 ans et les personnes fortement immunodéprimées. Elle est également disponible pour celles et ceux qui le souhaitent pour des raisons personnelles, comme les voyages, par exemple, mais elle est payante. Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site : www.jura.ch/coronavirus /comm-fco