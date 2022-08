Des bus à la place des trains entre Delémont et Moutier

Le trafic ferroviaire sera perturbé entre Delémont et Moutier. Les CFF annoncent ce mercredi que les trains seront supprimés et remplacés par des bus dès lundi et jusqu’à jeudi entre 9h et 15h30. Le communiqué indique que d’importants travaux d’entretien forestier se dérouleront dans les falaises et aux abords des voies. Deux hélicoptères seront même engagés pour l’évacuation des arbres.

Les horaires des trains entre Bienne et Moutier seront légèrement modifiés et toutes les correspondances ne pourront pas être maintenues dans les deux villes.

Les CFF conseillent aux personnes qui voyagent de Bienne à Bâle d’emprunter l’itinéraire via Olten et recommandent aux autres utilisateurs de ce tronçon de consulter les horaires en ligne avant de voyager. /comm-fwo