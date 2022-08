Le chômage reste stable en juillet

Le nombre de chômeurs reste stable dans le Jura. Le taux de chômage est resté fixe à 3,8% en juillet, ce qui représente une baisse de trois chômeurs par rapport au mois précédent selon les chiffres du canton. Le Jura compte ainsi 1'933 demandeurs d'emploi, dont 1'371 chômeurs et 562 demandeurs d'emploi non chômeurs. Actuellement, l’ensemble des demandeurs d’emploi représente 5,3% de la population active. Un chiffre en baisse de 0,2 points par rapport à fin juin. Près de 200 personnes se sont inscrites ou réinscrites auprès du service public de l’emploi et 255 dossiers ont été fermés.

Le taux de chômage est de 4,1% dans les districts de Delémont et de Porrentruy et de 2% aux Franches-Montagnes. Au niveau national, il est resté fixe à 2%. /comm-gtr