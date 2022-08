Trancher par les urnes l'avenir de l'école secondaire autour de Moutier

L’avenir des écoliers secondaires dans la couronne de Moutier pourrait se déterminer dans les urnes. C’est en tout cas la suggestion formulée jeudi soir par le canton de Berne lors d’une séance d’information qui a réuni les autorités des communes concernées, à savoir Eschert, Belprahon, Grandval, Crémines, Corcelles, Elay, Roches et Perrefitte.



Le 12 août, la Chancellerie d’Etat du canton de Berne a transmis aux communes de la couronne prévôtoise trois modèles d’organisation de l’école secondaire une fois que Moutier aura rejoint le canton du Jura. Ce jeudi soir, les autorités des villages concernés avaient rendez-vous pour en discuter avec des représentants cantonaux. L’occasion de poser des questions, et déjà d’esquisser la suite. A ce stade, sur les trois options proposées, deux se démarquent déjà : le statu quo, avec des élèves qui continueraient à fréquenter l’école de Moutier moyennant un accord intercantonal, ou la création d’une école secondaire dans le Grand Val qui collaborerait étroitement avec l’école secondaire du Bas de la Vallée de Tavannes, à Valbirse. Cette collaboration permettrait de faciliter le recrutement des enseignants, ce qui serait plus compliqué avec la troisième et dernière option, celle d’une école secondaire totalement indépendante dans le Grand Val. Reste que ce sont les communes qui auront le dernier mot. Le maire de Grandval, Ian Laubscher, indique que la première étape devrait être la constitution d'une commission spéciale composée de représentants des localités.