« Les soignants sont restés » à l’Hôpital du Jura, malgré la pandémie

Le bilan 2021 de l’Hôpital du Jura est largement influencé par la pandémie de Covid-19. En effet, d'un point de vue financier, l’H-JU présente un déficit de 3,76 millions de francs, alors que l’effet du coronavirus est estimé à 2,2 millions, selon des chiffres dévoilés ce mercredi. Selon l'établissement jurassien, aucune aide cantonale n'a été fournie à ce stade pour l'exercice 2021, mais des démarches sont en cours. Reste que les dépenses effectuées dans le cadre de la pandémie sont pleinement assumées par l’H-JU. Elles étaient « indispensables », selon Thierry Charmillot, directeur de l’établissement, car elles ont notamment permis aux employés de faire des rotations et de prendre parfois des congés bienvenus. Aussi, l’Hôpital du Jura exprime toute sa gratitude envers ses employés et les remercie pour leur fidélité. En effet, malgré une certaine fatigue occasionnée par la pandémie, « les soignants sont restés, alors que dans certains établissements les gens ont posé les plaques », souligne Thierry Charmillot. Le directeur reconnaît toutefois qu’il est de plus en plus difficile à recruter du personnel dans le domaine de la santé, les effets du Covid-19 ayant douché les motivations de certains.