Toujours plus sollicitées, les urgences s’adaptent à l’Hôpital du Jura

La fréquentation aux urgences de l’Hôpital du Jura est en hausse. L’augmentation a atteint 12% l’an dernier, d’après des chiffres présentés ce mercredi. Cette tendance observée dans le Jura est constatée également dans les autres établissements romands, selon l’H-JU. En moyenne l’an dernier, une cinquantaine de personnes adultes ont fréquenté chaque jour les urgences à Delémont. S’y ajoutent une vingtaine d’enfants à Delémont et 12 personnes en moyenne à la policlinique de Porrentruy. Du côté de Delémont, on a même accueilli parfois 80 personnes le même jour, du jamais-vu.





Le Covid-19 a rendu la population inquiète

Devant ce constat, les urgences de l’Hôpital du Jura tentent une explication : « Premièrement, la population vieillit. Deuxièmement, le manque de médecins généralistes dans le Jura se fait sentir. Enfin, troisièmement, la population s’inquiète plus rapidement maintenant qu’avant la pandémie de Covid-19. Les gens consultent plus facilement », estime Baroudi Errouane, médecin-chef de service des urgences. Pour faire face à cet afflux massif, les responsables de l’H-JU ont dû prendre des dispositions, afin de garantir la qualité de la prise en charge et de limiter les temps d’attente. Ainsi, plusieurs postes ont été créés, notamment celui de médecin référent pour gérer le tri des patients et s’occuper des cas bénins. Des spécialistes ont également été intégrés au service des urgences. Aussi, les urgences pédiatriques ont été installées en pédiatrie. Selon Baroudi Errouane, les patients se plaignent de moins en moins du délai d’attente dans son service.