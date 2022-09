Le chômage en légère baisse en août

Conformément à la tendance nationale qui se stabilise à 2% pour le troisième mois consécutif, le taux de chômage a très légèrement baissé dans le Jura sur le mois d’août. Il s’établit à 3,6%, en baisse de 0,2 point par rapport au mois de juillet, ce qui représente 57 chômeurs de moins. En variation annuelle, ce même taux de chômage s’affiche en baisse de 1 point. Par région, le district de Porrentruy et le district de Delémont affiche tous deux 3,9% tandis que le taux de chômage est de 2.2% aux Franches-Montagnes. Fin août, 1'867 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’ORP du Jura, dont 1'314 chômeurs et 553 demandeurs d'emploi non chômeurs. /comm-jpi