Un transfert qui suscite impatience et incertitudes

Coup de jeune et vision d'avenir pour le MAJ

Le Mouvement autonomiste jurassien a également profité de la Fête du peuple pour annoncer le renouvèlement d’une partie de son comité directeur. Il accueille sept nouveaux membres : Alois Boillat (Saignelégier), Célien Cattin (Les Breuleux), Vincent Charpilloz (Bévilard), Cédric Erard (Moutier), Bernard Studer (Alle), Aurianne Voillat (Porrentruy) et Nadège Wegmüller (Belprahon). Jean-Pierre Chapuis, Paul-Hubert Monnier, Isabelle Pasquier et Evelyne Warpelin ont quant-à-eux quitté le comité directeur du MAJ. Bernard Studer est le nouveau vice-président du comité directeur. « J’ai toujours été intéressé par la question jurassienne, explique-t-il, et l’idéal d’un Jura qui irait du lac de Bienne à Boncourt est un idéal que je partage. »