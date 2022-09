Mauvaise germination pour le prix du blé

Le prix du blé augmente cette année, mais pas encore assez. Swiss Granum annonce cette semaine que les 100 kilos de blé panifiable seront désormais payés 57 francs à prix indicatif aux agriculteurs, après la récolte. C’est environ cinq francs de plus que l’année passée. Toutefois, le syndicat agricole Uniterre plaidait pour un prix de 69 francs le quintal. On en est encore loin, dans un contexte où les coûts de production augmentent et où la concurrence de l’importation est forte. Le directeur d’AgriJura le dit : « Ce n’est clairement pas suffisant ». François Monin précise que cette augmentation est donc « d’environ 10% par rapport à 2021, alors que les coûts de production ont déjà augmenté de plus de 15%. De plus, les coûts directement liés à la production de céréales (les énergies pour faire fonctionner les machines et les intrants agricoles) ont augmenté de 60% », constate le chef de la Chambre d’agriculture qui « demandait une augmentation du double de ce qui a été accordé ».