La 2e dose de rappel contre le Covid-19 recommandée aux personnes de plus de 65 ans

La nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 commence lundi prochain dans le Jura. L’Office fédéral de la santé publique recommande le 2e rappel aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes vulnérables ainsi qu’aux personnes en contact étroit avec celles-ci. Le vaccin proposé est l’ARNm bivalent de Moderna, qui est adapté aux derniers variants, selon un communiqué des autorités jurassiennes. La vaccination de rappel peut être renouvelée au plus tôt 4 mois après une infection au Covid-19 ou après l’administration de la précédente dose de vaccin et elle est gratuite pour les personnes concernées par les recommandations. Les inscriptions sont ouvertes dès ce lundi. Les horaires d’ouverture du centre de vaccination seront élargis afin de pouvoir répondre à la demande de la population. Jusqu’ici, seules les personnes de plus de 80 ans ont eu accès à ce 2e rappel. Les personnes ne faisant pas partie des groupes de population concernés pourront avoir accès à cette vaccination dans un deuxième temps.

La vaccination est ouverte uniquement sur rendez-vous, les lundis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Il est fortement recommandé de prendre rendez-vous via le Guichet virtuel même si l’inscription est également possible via la hotline au 032 420 99 00 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h pour les personnes ne disposant pas d’accès à internet. /comm-emu