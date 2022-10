L’H-JU se dote d’un directeur des Systèmes d'information et projets

L’Hôpital du Jura nomme un directeur des Systèmes d'information et projets. Il annonce mardi l’engagement de Fabien Chételat pour compléter le comité de direction. « Le développement de la digitalisation de notre institution comme support des processus, ainsi que le renforcement de la sécurité informatique, représentent des enjeux majeurs pour l’Hôpital du Jura », écrit l’H-JU dans un communiqué. Le Conseil d’administration et le Comité de direction ont donc reconsidéré la fonction de chef du Service informatique, suite à la future vacance du poste. Fabien Chételat est actuellement directeur de l'ingénierie logicielle dans le Groupe Galenica, qui est actif dans les prestations de soins et fournisseur majeur de logistique et d'informatique dans le secteur de la santé. /comm-emu