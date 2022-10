Le chômage dans le Jura en baisse en septembre

Le chômage connaît un nouveau recul en septembre. Le taux de chômage dans le canton a baissé de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 3,5%, indiquent les autorités ce vendredi. Une diminution qui représente 62 chômeurs de moins qu’à fin août. Au total, 1'820 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’ORP du Jura, dont 1'252 chômeurs et 568 demandeurs d’emploi non chômeurs. Sur le même mois, 246 dossiers ont été fermés et 204 personnes se sont inscrites ou réinscrites à l’ORP, précise un communiqué.

Le taux de chômage en septembre s’est établi à 3,7% dans le district de Delémont, à 3,8% dans celui de Porrentruy et à 2% aux Franches-Montagnes. Au niveau national, le taux de chômage a également connu un recul de 0,1 point pour s’établir à 1,9%. /comm-gtr