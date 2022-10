La deuxième dose de rappel contre le Covid-19 est disponible

La campagne de vaccination pour la deuxième dose de rappel contre le Covid-19 a démarré ce lundi dans le Jura, tout comme dans le reste de la Suisse. La nouvelle injection est ouverte dès 16 ans et est recommandée, en particulier, pour les plus de 65 ans et les personnes vulnérables, selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le vaccin bivalent de Moderna peut être administré au moins quatre mois après la dernière vaccination ou après une contamination. La prise de rendez-vous s’effectue sur le Guichet virtuel, ou par téléphone. Le co-responsable de la cellule de veille Covid sur le site d’Innodel, Jérémie Senft, n'avance pas combien de doses ont été commandées mais il affirme qu’il devrait y en avoir suffisamment.