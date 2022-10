Claude Boillat : « Les Franc-Montagnards sont toujours motivés pour leurs chevaux »

La 15e édition de la Route de la Tête de moine est lancée. Les attelages de chevaux Franches-Montagnes et leurs cavaliers s’affrontent ce samedi à Saignelégier. La manifestation équestre est organisée par les syndicats d’élevage chevalin de Bellelay, des Franches-Montagnes, du Haut-Plateau Montagnard et de Tramelan-Erguël et comprend notamment des épreuves de maniabilité, traction ou débardage. « Cette manifestation a beaucoup de tranchant. C’est une belle vitrine pour le cheval Franches-Montagnes, ça veut dire que le cheval est très polyvalent », se réjouit Claude Boillat, membre du comité d’organisation.





Manifestation en péril ?

Le comité d’organisation a lancé cette 15e édition sans président à sa tête. La manifestation est donc à la recherche de forces vives pour assurer sa pérennité. « Il faut des bénévoles qui sont d’accord de prendre des responsabilités. Ça fait beaucoup de monde mais les Franc-Montagnards sont toujours motivés pour leurs chevaux donc on espère que cette Route de la Tête de moine continuera encore plusieurs années », lance Claude Boillat. /mmi-emu