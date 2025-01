Des élèves étalons bichonnés avant le grand jour

Le grand rendez-vous des éleveurs de chevaux de la race franches-montagnes, ce sera ce samedi. La Sélection nationale des étalons franches-montagnes se tient à Glovelier. Ils sont 38 candidats à se présenter dans l'espoir d'être sélectionnés pour le Test en station à Avenches, qui se tient du 20 janvier au 1er mars. Au terme de ces 40 jours, ils pourraient obtenir le statut d'étalon reproducteur de la seule race indigène. Parmi les candidats, se trouve « Casanova de R'éclère ». Ce cheval âgé de 3 ans est né sur l'exploitation de Jordan Juillard. Le jeune éleveur l'a choisi il y a quelques mois et depuis il le bichonne. « On avait trois élèves et, lui, c’était le cheval le plus complet », explique l’Ajoulot qui relève son « petit plus » puisque l’animal provient de la lignée des C, une lignée qui n’est pas très courante. Quatre autres élèves, présents à Glovelier, proviennent de la même descendance.